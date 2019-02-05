В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавра

Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает интернет-портал Phys.org, ссылаясь на исследователей.

Как отмечается, скелет головы и шеи травоядного динозавра, который жил около 140 миллионов лет назад, был найден в аргентинской Патагонии. Репродукция находки была выставлена в Научно-культурном центре Буэнос-Айреса. Новый вид динозавров из семейства дикреозавридов получил название Bajadasaurus pronuspinax.



"Мы предполагаем, что эти длинные и острые шипы - очень длинные и тонкие - на спине и шее Bajadasaurus, а также амаргазавров вида cazaui служили для отпугивания хищников", - заявил один из авторов исследования Пабло Галлина.

Ученый также отметил, что шипы могли представлять собой открытую костную структуру или же быть покрыты кожей. Кроме того, они могли иметь кератиновую оболочку, подобно рогам многих млекопитающих. "Возможно, в случае удара или нападения других животных они легко ломались", - отметил исследователь.



Эксперты также предполагают, что шипы участвовали в регуляции температуры тела животного и делали его более привлекательным для противоположного пола.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

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