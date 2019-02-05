По комиксу «Y: The Last Man» снимут сериал

Американский телеканал FX заказал съемки сериала по комиксу "Y: The Last Man" Брайана К. Вона. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, он выйдет на экраны в 2020 году. Как отмечается, сериал будет носить такое же название.

Главные роли сыграют Барри Кеоган и Дайан Лэйн.

Подчеркивается, что комикс "Y: The Last Man" является одним из самых популярных в мире за все время существования жанра. В нем рассказывается о единственном человеке, имеющем Y-хромосому, который пережил вымирание мужского пола.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook