Netflix купил байопик о серийном убийце Теде Банди

Компания Netflix выкупила права на производство фильма "Красивый, плохой, злой" про американского серийного маньяка Теда Банди. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет THR.

Отмечается, что права на распространение фильма стоили Netflix $9 млн. Снимать картину будет режиссер Джо Берлинджер, который работал над "Потерянным раем", а главную роль в фильме исполнит известный актер Зак Эфрон.

Тед Банди - американский серийный убийца, насильник и похититель людей, действовавший в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число его жертв неизвестно, но незадолго до своей казни он признался в 30 убийствах в период между 1974 и 1978 годами.

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