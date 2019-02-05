Названа смертельная опасность просмотра телевизора

5 февраля 2019 20:58

Международная группа ученых выяснила, что у молодых людей, долго сидящих в том числе за просмотром телевизора, повышается риск развития рака кишечника. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Известно, что во всем мире повысилась заболеваемость колоректальным раком среди людей младше 50 лет. Это ярко контрастирует с тем фактом, что пожилые люди стали реже страдать от этого типа злокачественных опухолей. Новообразования в более молодом возрасте обладают другими молекулярными характеристиками, что делает их агрессивнее. Они чаще обнаруживаются на поздних стадиях развития, что способствует более высокой смертности.

Специалисты проанализировали данные о 89 278 женщинах, полученные в ходе долговременного исследования Nurses' Health Study II. Они оценили, сколько времени участницы проводили в сидячем положении. За два десятилетия исследований были выявлены 118 случаев колоректального рака в молодом возрасте. Оказалось, что просмотр телевизора более часа в день увеличивает риск заболевания на 12 процентов, а более двух часов - на 70 процентов. На эту связь не влияет индекс массы тела и физические упражнения, что указывает на то, что малоподвижный образ жизни является отдельным фактором развития рака.

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