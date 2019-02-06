Названы города мира с быстро дорожающим жильем

В 2019-м наибольший среди мировых столиц рост стоимости элитного жилья будут демонстрировать Мадрид, Берлин и Париж Об этом, как передает Day.Az, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, предоставленных редакции "Ленты.ру".

По мнению аналитиков, ценники в этой тройке в среднем увеличатся на шесть процентов.

Максимальное падение стоимости элитной недвижимости прогнозируется в Гонконге (минус 10 процентов). В Сиднее, Лондоне и Нью-Йорке ценники увеличатся в среднем на два процента.

"В настоящий момент на таких традиционно популярных рынках, как Европа или США, сохраняется консервативный темп роста цен", - поясняют в Knight Frank. При этом эксперты ждут более заметного удорожания недвижимости в некоторых экзотических локациях, к примеру, на Маврикии, Мальдивах, Сейшелах и в Таиланде. "Мы прогнозируем на курортных экзотических направлениях рост цен, превышающий пятипроцентный порог в сравнении с устоявшимися и давно зарекомендовавшими себя рынками", - уточняется в материалах компании.

Полгода назад, в июле 2018-го, мировым лидером роста цен на жилье был признан малоизвестный индийский город Сурат. По итогам первого квартала года стоимость недвижимости в нем увеличилась на 22 процента.

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