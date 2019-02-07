Стало известно, почему мужчины живут меньше женщин
Ученые выяснили, из-за чего мужчины живут меньше, чем женщины. По словам специалистов, причин для этой тенденции несколько, передает Day.Az со ссылкой на fedpress.ru.
Так, например, мужчины умирают раньше из-за наличия Х-хромосомы, которая содержит жизненно важные гены. Если она ломается в организме женщины, то ее заменяет запасная, а вот у мужчин второй хромосомой является "бесполезная" Y. Получается, что мужские эмбрионы слабее, чем женские из-за генных мутаций. Это часто становится причиной частых смертей мальчиков в утробе матери на поздних сроках беременности.
Вторая причина - гормональные изменения в подростковом возрасте. У молодых людей происходит всплеск тестостерона, который может привести к совершению потенциально опасных для жизни действий.
Еще одной причиной является образ жизни мужчин. Так, например, в регионах, где происходят конфликты, зачастую гибнут молодые люди. Кроме того, мужчины чаще имеют вредные привычки, которые также приводят к смерти. Однако ученые уверены, что в скором времени мужчины и женщины будут умирать примерно в одинаковом возрасте. Это связано с широким распространением здорового образа жизни, пишет "Утро.ру".
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