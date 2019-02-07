5 средств, которые спасут вашу жизнь при пожаре

Day.Az со ссылкой на eva.ru представляет читателям обзор средств, которые помогут уцелеть при пожаре. А купить их можно в любом специализированном магазине.

Капюшон самоспасательный



От чего чаще всего погибают при пожаре? Не от огня и не от обрушившихся конструкций, а от отравления продуктами горения. Надышавшись токсинами, человек гибнет. Поэтому самое главное - защитить органы дыхания в то время, пока вы выбираетесь из опасной зоны. Капюшон не генерирует кислород, он блокирует поступление ядовитых газов и дает человеку, оказавшемуся в горящем здании, шанс не надышаться. Он изготовлен из негорючей прозрачной пленки, надевается на голову и закрывает шею. На уровне рта закреплен фильтр, напоминающий тот, что вы видели у противогазов. Есть разные варианты фильтров, в том числе и детский.

Самоспас



К сожалению, альпинизм бывает вынужденным, и даже если вы боитесь высоты, в экстремальной ситуации придется собрать волю в кулак. Что такое Самоспас? Это трос, косынка, карабин и спусковая система для тех, кто живет на верхних этажах домов. Вес человека не важен, канат выдержит любого, а система имеет саморегулирование. В случае ЧП надо зацепить трос на заранее установленный крюк и начать спуск. Вариаций оборудования опять же множество - коллективные, моно, детские.

Огнетушитель



Огнетушитель знаком, казалось бы, всем, однако далеко не каждый знает, как им пользоваться и чем один вид отличается от другого. Во-первых, огнетушитель эффективен только в первые минуты пожара. Если все в дыму и огне, не теряйте секунды, не ищите его в мареве. Прежде чем приобрести средство борьбы с огнем, внимательно проанализируйте "содержимое" квартиры. Если много техники и пластика, ищите углекислотный огнетушитель. Если вы любитель деревянной мебели - берите порошковый. Самый современный тип устройств - воздушно-эмульсионный. Он дороже, но и эффективнее.

Квартирный пожарный кран



Вы наверняка видели эту красную этикетку в школах, магазинах, детских садах, театрах. Квартирный пожарный кран может спасти вам жизнь и дома. Для ценителей дизайна и нелюбителей портить интерьер отметим, что кран выглядит очень аккуратно - белый плоский короб. Внутри короба - 15-метровый рукав, гибкий шланг и обычный кран. В случае экстренной ситуации включаете воду и начинаете тушение. Очень важное "но": перед тем, как взяться за шланг, обесточьте жилище, иначе можете спровоцировать апокалипсис.

Пожарная сигнализация



Если вам кажется, что вы сразу почувствуете запах дыма, то вы, к сожалению, ошибаетесь. Нос, особенно если пожар начался ночью, а вы спали, не улавливает дым. В отличие от органов обоняния пожарные датчики реагируют на повышение температуры и концентрацию продуктов горения. Они оперативно обрабатывают информацию о задымлении и отправляют сигнал в центр, откуда к вам отправят группу пожаротушения.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook