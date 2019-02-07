Мужчина похудел на 100 кг без диет и поделился своими секретами

Несколько лет назад американец Джон Габриэль (John Gabriel) был брокером на Уолл-стрит и весил 186 килограмм. Мужчина начал толстеть в 1990 году, каждый год без особых видимых причин набирая по 5−10 кг. Джон пробовал бороться с лишним весом при помощи знаменитых диетологов Аткинса и Притикина, с которыми даже лично встречался, но всё было бесполезно. Сбрасывая 5 кг, мужчина набирал 8, не помогали ни диеты, ни тренировки, после которых он испытывал сильный голод. Всё изменило 11 сентября 2011 года.



В тот трагический день 11.09.11, Джон должен был лететь из Ньюарка в Сан-Франциско на том самом самолёте, который захватили террористы. И только по счастливой случайности брокер пропустил свой рейс и остался в живых. Это событие словно разбудило американца: "Я вдруг понял, что жизнь - это драгоценная возможность, которую нельзя упустить. Я решил перестать убивать себя на нелюбимой работе, вспомнить про свои мечты и наконец разобраться со своим весом".

Джон начал читать тонны информации о том, как на человеческий организм влияют гормоны, ферменты, нейротрансмиттеры и другие показатели. Начав применять полученные знания на себе, мужчина потерял 103 килограмма за 2,5 года без диет, операций и интенсивной физической нагрузки. Свой метод похудения американец назвал "Методом Габриэля" и подчёркивает, что сумел похудеть, не оставшись с лишней кожей, так часто связанной с большой потерей веса.

Перво-наперво Джон отказался от любых диет: "Когда мы ограничиваем себя в питании, организм думает, что наступил голод и начинает интенсивно запасаться весом. Всем желающим похудеть необходимо перестать считать калории и создать правильную гормональную среду. Крайне важно, привести в порядок своё эмоциональное состояние, потому что переедание - следствие стресса", - говорит Джон, который сейчас весит 83 килограмма и хвалится отменным здоровьем.

"Именно стресс и переживания нарушают наш внутренний баланс. Нагрузка на работе, финансовые трудности, конфликты с партнёром - вот что привело меня к ожирению", - пишет бывший брокер на своей страничке в Instagram, где охотно делится секретами здорового образа жизни. Также американец написал несколько книг о своём методе похудения и, по его словам, помог стать стройнее и счастливее тысячам людей более чем в 60 странах мира.

Day.Az со ссылкой на ridus.ru представляет 7 рекомендаций по питанию и образу жизни от американского брокера, которые помогли ему похудеть на 100 килограмм, стать здоровым и уверенным в себе.

1. Откажитесь от любых диет

"Я понял, что моему телу не хватает качественных белков и кислот омега-3. Когда я обеспечил себя этими питательными веществами, мой организм сам стал отдавать предпочтение здоровой, богатой витаминами и минералами пище".

2. Наладьте работу пищеварительного тракта

"Нарушенное пищеварение и проблемы с желудочно-кишечным трактом заставляют организм накапливать жир. Я начал есть больше ферментированных продуктов и принимать пробиотики. Очень полезные продукты для здоровья кишечника - квашеная капуста, кимчхи, кокосовый кефир, ореховые сыры, а также костные бульоны, потому что они содержат коллаген".

3. Решите эмоциональные проблемы

"Лишний вес - это своего рода форма защиты от мира. Примерно 65−70% людей, с которыми я встречаюсь страдают эмоциональным ожирением, защищаясь от проблем с помощью веса. У меня самого был агрессивный партнёр со сложным характером, и в какой-то момент я понял, что отгораживаюсь от него килограммами, как бронёй. Я начал использовать визуализацию, представлял себя в идеальной физической форме, окружённым непроницаемым столпом света. Так я смог решить свои внутренние проблемы и перестать ставить массу в качестве барьера между собой и миром, и тогда вес начал уходить".

4. Нормализуйте сон

"Недостаток сна повышают в организме уровень гормона кортизола, а он усиливает тягу к нездоровой пище. Мой сон был нарушен из-за храпа. Я обратился к врачу, который помог избавиться от этой проблемы, и тогда я стал наконец нормально высыпаться и ощущать прилив энергии. Отдохнувший организм перестал испытывать желание съесть что-то вредное и калорийное, вроде пиццы и сладостей. Спросите у близких, храпите ли вы во сне, и если да, то сначала решите эту проблему".

5. Избавьтесь от стресса

"Выбросу кортизола и других гормонов, ответственных за набор лишних килограммов способствует также стресс. К визуализации я подключил медитацию, которая помогла мне избавиться от напряжения и изменить отношение к проблемам. С исчезновением стресса пропало и острое чувство голода. Для достижения внутреннего спокойствия я рекомендую цигун, йогу или любые другие занятия, которые приносят вам душевный комфорт".

6. Ведите более спокойный образ жизни

"Я оптимизировал свои финансовые расходы, переехал в другой дом и почувствовал себя более уравновешенным. Сейчас я сам выращиваю овощи и фрукты, поэтому вместо того, чтобы перекусить чипсами, срываю что-нибудь свеженькое с грядки. Отказаться от сладкого помогла всё та же визуализация, например, я представлял сахар в виде кусков стекла, а печенье - виде отвратительной массы и добился стойкой неприязни к этим продуктам. Однако, если вы съели что-то вредное, не корите себя, просто забудьте об этом и продолжайте придерживаться плана здорового питания".

7. Обогатите организм живыми витаминами

"Когда я похудел на 81 килограмм, стрелка весов замерла и никак не хотела двигаться. Тогда я включил в свой рацион больше богатой витаминами пищи: зелёные салаты, овощные соки, пророщенные ростки растений. А также пил много воды с лимонов. И таким образом я очень быстро потерял последние лишние 19 килограмм. Будьте осторожны с лимоном, если у вас есть проблемы с желудком".

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