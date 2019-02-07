Ученые нашли новую причину развития рака. Онкологические заболевания могут возникать по вине редких "блуждающих" стволовых клеток, которые научились избегать смерти.

Сотрудники Сэлфордского университета создали из опухоли молочной железы клеточные культуры и выделили самые активные клетки, сообщает Frontiers in Oncology.

Как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, стволовые клетки составили всего 0,2% от общего числа, но они оказались самыми "энергичными". Они обладали явными признаками старения.

Но если обычные клетки в конце жизненного цикла замирают, то эти продолжали размножаться.

"Они словно вырвались из процесса старения", - отметил автор исследования профессор Майкл Лисанти.

Ученые предположили, что "материнские" раковые клетки могут использовать антиоксиданты и энергию митохондрий (клеточных "электростанций") для изменения своих функций. В результате такой мутации они начинают быстро размножаться и создавать злокачественные опухоли и метастазы.

Возможно, новое открытие укажет направление для разработки новых методов терапии. Современные технологии не всегда могут справиться с заболеванием, а иногда даже способствуют дальнейшему разрастанию вредоносных клеток.

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