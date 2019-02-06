«Стекло» Шьямалана удерживает лидерство в прокате

Комикс-триллер "Стекло" М. Найт Шьямалана сохраняет лидирующую позицию в домашнем прокате уже третью неделю подряд, пополнив свою копилку ещё на $9,5 миллиона. Общая касса картины уже превысила $198 миллионов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на film.ru.

Вторая строчка топа американского бокс-офиса вновь отошла комедии "1+1: Голливудская история", которая заработала за уикенд $8,8 миллиона. Следом идёт экшен-триллер "Мисс Бала", собравший $6,7 миллиона.

На четвёртом месте оказался блокбастер DC "Аквамен" с его $4,7 миллиона (общемировые сборы $1,1 миллиарда). Пятёрку лидеров всё так же замыкает мультфильм Sony "Человек-паук: Через вселенные" с $4,4 млн за уикенд.

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