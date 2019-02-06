Генетики раскрыли ранее неизвестную опасность ВИЧ-инфекции

Белки оболочки вируса иммунодефицита не просто делают его невидимым для заражаемых клеток, но и подавляют работу систем, предупреждающих их здоровых "соседей" об опасности. Механизмы работы этого "анти-антивируса" были представлены в журнале eLife, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда иммунные клетки заражаются ВИЧ, они могут отправить сигналы опасности в здоровые тельца, помогая им подготовиться к отражению вирусной инфекции. Оказалось, что белок Vpu, способствующий формированию новых вирусных частиц, умеет подавлять эти крики о помощи", - рассказывает Саймон Лангер (Simon Langer) из университета Ульма (Германия).

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов - веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.



Относительно недавно биологи выяснили, что вирус "окапывается" не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах - амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный "мусор". Это открытие заставило ученых приступить к масштабным поискам других "бункеров" ВИЧ и методов выкуривания вируса из них.

Лангер и его коллеги раскрыли один из возможных механизмов того, как вирус прячется от внимания иммунитета во время этой "спячки", и нашли новую, крайне неожиданную опасную черту ВИЧ, изучая структуру и функции различных мелких белков, присутствующих внутри вирусных частиц.

Эти вещества, так называемые акцессорные протеины, играют важную роль в жизни вируса, помогая ему беспрепятственно размножаться внутри иммунных телец, не мешая при этом работе их внутриклеточных систем. К примеру, белок Vpu, интересовавший Лангера и его коллег, препятствует "склеиванию" заготовок рецепторов CD4, к которым цепляются "взрослые" частицы ВИЧ, и молекул белка Env, главного компонента оболочек вируса.

Последние открытия, как отмечает Лангер, заставили его команду проверить, имеет ли эта вирусная молекула и другие функции. Для этого ученые вырастили несколько новых версий ВИЧ, у которых Vpu был поврежден несколькими разными способами, и проверили, повлияет ли это на процедуру их проникновения и размножения внутри клеток.

Как оказалось, этот небольшой белок играл крайне важную роль в жизненном цикле ВИЧ. Он не только нейтрализовал CD4, но и подавлял работу цепочки генов NF-kB, отвечающей за производство интерферонов, молекул, мешающих вирусам копировать себя и информирующих все остальные клетки о проникновении патогена в организм.



В результате этого зараженное иммунное тельце "теряло голос" и не могло сообщить о наличии вируса внутри него даже в том случае, если ВИЧ вел себя относительно спокойно и не мешал жизнедеятельности клетки. Благодаря этому патоген оставался невидимым для остальной иммунной системы.

"Вполне возможно, что именно выключение системы NF-kB не позволяет уже существующим лекарствам полностью уничтожить все следы инфекции в организме. Мы надеемся, что собранные нами данные помогут понять, как можно активировать спящий ВИЧ и расправиться с ним", - заключает Дэниел Саутер (Daniel Sauter), коллега Лангера по университету.



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