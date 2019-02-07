Ученые узнали о способности пчел считать

7 февраля 2019 09:00

Группа ученых из Франции и Австралии пришла к выводу, что пчелы, несмотря на небольшие размеры их мозга, способны решать простые математические задачи. Об этом пишет The Boston Globe со ссылкой на результаты исследования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, ученые смогли разработать условия для эксперимента, в ходе которого пчелы могли прибавлять и вычитать единицу от заданного числа.

Ученый из Мельбурнского университета Адриан Дайер отметил, что способность к вычислительным операциям встречается в природе гораздо чаще, чем было принято полагать ранее.

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