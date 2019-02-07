«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что данное заявление представители Fox сделали во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

К концу 32 сезона будет выпущено 713 эпизодов. Это позволит "Симпсонам" остаться мировым рекордсменом по количеству эпизодов среди многосерийных шоу со сценарием, выходящих в прайм-тайм.

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