Когда на Землю упадет астероид?
Говорят, скоро в нашу планету врежется огромный астероид. Это правда?
Как передает Day.Az со ссылкой на Аргументы и факты, учёные вычислили: 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на 38 тысяч километров - это в десять раз меньше, чем расстояние до Луны. Однако такое сближение всё же безопасно для жителей планеты.
Тем не менее вероятность соударения Апофиса с Землёй существует, но только в 2068 году, - объясняет профессор кафедры небесной механики СПбГУ Леонид Соколов.
К такому выводу мы пришли, исходя из нашего знания орбиты астероида. Однако реальная точность исследования невысока. При этом эксперты давно думают, что делать в подобных ситуациях. Теоретически избежать столкновения можно, искусственно изменив траекторию небесного тела или разрушив его.
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