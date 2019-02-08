Какие вещи запрещено ввозить в разные страны

Всем известно, что существуют ограничения на провоз некоторых вещей в разные страны. Про оружие, например, знают все. А вот где вас попросят избавиться от полиэтиленовых пакетов или флакончика любимых духов? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Финляндия

Если вы собираетесь путешествовать по этой стране на автомобиле, забудьте про антирадар. Это устройство здесь под запретом. Нарушителю придется заплатить штраф (около 500 евро) и лишиться прибора: его попросту уничтожат.

Австралия

В эту страну запрещено ввозить почву с других континентов. Даже обувь, на которой случайно могли оказаться частички "чужой земли" придется оставить дома.

Новая Зеландия

Запрет на ввоз земли из других стран действует и в Новой Зеландии. А еще вы не сможете въехать в страну, имея в багаже музыкальный инструмент.

Швейцария

Если в вашей сумке вдруг завалялся лотерейный билетик, вас в страну не пустят, пока вы от него не избавитесь: ввоз лотерейных билетов в Швейцарию запрещен. А вот купить билетик на территории самой страны вам не откажут.

Африка

Во многих странах континента запрещены полиэтиленовые пакеты. Их нельзя ввозить, продавать и производить. В Кении, например, за производство таких пакетов можно угодить за решетку лет на пять. Власти таким образом заботятся о природе. Так что, собираясь в Африку, лучше оставьте полиэтиленовую "тару" дома.

Мадагаскар

Если вы собираетесь на Мадагаскар, придется оставить дома любимые духи: сюда нельзя ввозить парфюмерию. Все дело в том, что Мадагаскар лидирует в производстве ванили. Конкуренты местным производителям не нужны.

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