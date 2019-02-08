Студенты пошутили над соседкой-геологом, но кое-чего не учли. Гениальная ответка - ВИДЕО
8 февраля 2019 00:30 203
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Источник:Остроумно
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