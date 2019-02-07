Вечно пугающаяся мать насмешила зрителей - ВИДЕО

Парень из Австралии записал видео, на котором многократно пугал свою мать, а та из раза в раз неизменно бурно реагировала. Видео набрало популярность на YouTube, пользователи которого в шутку обвинили его автора в жестокости.

Сын напугал мать как минимум 12 раз. Она пугалась во время работы, во время уборки, на улице и в магазине. Почти каждый раз женщина издавала громкий звук и подпрыгивала, чем насмешила зрителей ролика. "Вот что вы делаете с сердцем вашей ласковой матери?﻿" - иронизирует один из них, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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