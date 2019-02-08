Девочка принесла свой подарок в школу, но учительница все поняла. Горькая правда - ВИДЕО
8 февраля 2019 08:00 177
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Источник: Остроумно
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