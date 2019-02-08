Туристические места, которые смертельно опасны

Если некоторым людям для того, чтобы отлично провести отпуск, хватает простого отдыха на пляже, то другим обязательно нужно пощекотать себе нервы и отправиться исследовать весьма опасные достопримечательности. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о туристических местах, которые смертельно опасны.

Кьераг: "висячий камень" в Норвегии

Скала Кьераг в Норвегии весьма популярна у туристов. Все потому что на вершине Лизерфьорден, на высоте почти в 1000 метров над уровнем моря, находится валун, будто зажатый между двумя скалами. Сфотографироваться на нем - мечта тысяч путешественников-экстремалов. И никакие доводы о том, что это крайне опасно, не действуют на отважных туристов.

Утесы Мохер, Ирландия

Эти удивительные утесы расположены в графстве Клэр и имеют высоту около 12 метров. Виды здесь потрясающие, но ценой красивой фотографии в этих местах вполне может стать ваша жизнь. Дело в том, что часто здесь льют проливные дожди и дует сильный ветер, а грунт утесов очень неровный. Именно из-за этих природных особенностей утесы Мохер считаются крайне опасными.

Река Колорадо, США

Этот водоем привлекает любителей рафтинга. Но река из-за сильных дождей и талого снега порой становится крайне опасной. Правда, этот факт не останавливает заядлых экстремалов.

Акулий пляж Фиш Хук, ЮАР

Этот пляж считается одним из самых опасных в мире. Дело в том, что в этой части Атлантического океана обитает одна из самых агрессивных разновидностей белых акул. Хищники охотятся даже на мелководье, поэтому купаться тут строго запрещено. Однако туристов, желающих пощекотать себе нервы, не останавливают предупреждающие таблички. Как результат - сотни трагических случаев.

Огненный вулкан Майон, Филиппины

Этот действующий вулкан время от времени, напоминает о себе, выбрасывая на поверхность куски горных пород и небольшие потоки лавы. Именно поэтому туристам не рекомендуют приближаться к достопримечательности ближе, чем на пять-шесть километров. Но путешественникам так хочется сделать красивое селфи на фоне Майона, что они, махнув рукой на запреты, стараются подобраться к "огнедышащей горе" как можно ближе. Для некоторых вожделенное селфи оказывается последним.

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