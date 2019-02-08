7 отличных фантастических фильмов

Day.Az со ссылкой на BeautyHack.ru представляет читателям фантастические фильмы с захватывающим сюжетом.

Аватар



Работать над фильмом, обошедшим "Титаник" по кассовым сборам, режиссер Джеймс Кэмерон начал еще в 90-х. Написав концепцию на 80 страниц, он отложил ее в "долгий" ящик. И знаете, почему? На тот момент еще не существовало технологий, с помощью которых можно было воплотить в жизнь все задумки "безумного гения". Активная работа над картиной, получившей девять премий "Оскар", началась в 2009-м году.

Главные роли в фильме сыграли Зои Салдана и Сэм Уортингтон. Действие картины разворачивается в 2 154 году на удивительной планете Пандора, где живут разумные гуманоиды, называющие себя на'ви. Для исследования этого удивительного места ученые используют аватаров (гибриды людей и на'ви, которыми могут управлять операторы). Одним из таких "гибридов" становится бывший морской пехотинец - Джек Салли, который пытается заработать деньги себе на лечение. И даже если вы смотрели фильм не раз, это не повод лишить себя этого удовольствия снова. Февраль - лучшее время для фантастики.

Пятый элемент



"Пятый элемент" стоит посмотреть хотя бы из-за того, чтобы увидеть Милу Йовович в образе рыжеволосой бестии и Майвенн Ле Боско в роли космической певицы - Дивы Плавалунги. Премьера фильма Люка Бессона состоялась в 1997-м году. В конце девяностых "Пятый элемент" стал картиной с самыми дорогими спецэффектами.

По сюжету каждые 5000 лет на Земле открываются врата, через которые (почти как к себе домой) на нашу планету вторгается Абсолютное Зло (с большой буквы и никак иначе). Победить его сложно, но можно, собрав четыре Элемента и добавив к ним Пятый, о котором никто ничего не знает. Или почти ничего. Можно ли спасти мир от межгалактической нечисти? Спросите у Брюса Уиллиса!

Тор



Тор - молодой бог молнии и грома - готовится взойти на престол. Церемонию коронации прерывает вторжение йотунов. "Горячий" парень предлагает нанести ответный удар, объявив войну невежливым великанам. Но его отец - Один, и брат - Локи, запрещают ему это делать. Из-за неповиновения старшим Тора изгнали из Асгары на Землю, где первым делом он взял и влюбился в астрофизика Джейн Фосетр. Небольшой спойлер: хэппи энд будет!

Художественный фильм Кеннета Брана был снят по комиксам издательства Marvel Comics. Главные роли в фильме достались Крису Хемсворту и Натали Портман. Картина получила противоречивые отзывы критиков и среднюю оценку зрителей 6.7.

Железный человек



И снова супергерой - Тони Старк - от корпорации Marvel, которого сыграл хулиган Роберт Дауни-младший. Право на съемку картины было выкуплено в 2006-м году. Его "на ура" восприняла публика, разбалованная спецэффектами и компьютерной графикой. Историю миллиардера-оружейника, создавшего себе броню после тяжелого ранения и, конечно, спасшего мир, Американский институт киноискусств включил в десятку лучших фильмов 2008. Это ли не повод пересмотреть его на выходных?

Гравитация



Сандра Буллок - космонавт: как вам такой вариант? Американо-британский технотриллер получил невероятное количество положительных отзывов: 97% - фантастический результат для увлекательного фильма.

Практически все сцены картины создавались при помощи компьютерной графики и интегрированы с лицами актеров. Изображения получились невероятно реалистичными, хотя специалисты и раскритиковали их за технические ошибки. Но это не помешало Джеймсу Кэмерону назвать "Гравитацию" лучшим фильмом о космосе.

Вечно Молодой



Эта картина для тех, кто не очень любит супер-героев (есть такие?) и зеленых человечков. Фантастическая мелодрама Стива Майнера - история любви летчика-испытателя, разрешившего заморозить себя на год. Но эксперимент пошел не по плану - началась война, и о Дэниэле МакКормике все забыли. Проснулся парень почти через 60 лет - в 1992-м. И его ожидает не очень приятный сюрприз - тело начинает стремительно стареть. Главную роль в картине сыграл Мэл Гибсон. И да, он - красавчик!

2001 год: Космическая одиссея



В 1968 году 2001-й казался далеким фантастическим будущим (сегодня, к слову, ощущается далеким прошлым). Культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика наделал много шума в начале семидесятых. Картина рассказывает о встрече людей с таинственными монолитами, которые могут воздействовать на ход эволюции.

В 1991-м лента была включена в Национальный реестр фильмов США. "2001 год: Космическая одиссея" был признан лучшим научно-фантастическим фильмом в истории Голливуда.

Мировая премьера фильма состоялась в 2013 на кинофестивале в Нью-Йорке, а после этого вышла в ограниченный прокат. В этом же году картина получила премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. История любви одинокого писателя и искусственного интеллекта по имени Саманта принесла актеру Хоакину Фениксу номинацию на премию "Золотой глобус" и мировую известность.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook