Назван самый популярный бренд одежды в мире

Итальянский производитель люксовой одежды Gucci признан самым популярным в мире модным брендом. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, изучили онлайн-покупки шести миллионов пользователей в 12 тысячах интернет-магазинах.

Согласно их квартальному отчету, самым востребованным оказался бренд Gucci, а самыми часто запрашиваемыми в поисковиках продуктами бренда стали классическая сумка на ремне Gucci Soho Disco bag и ремень с логотипом марки.

Второе место в рейтинге занял его предыдущий лидер - марка дизайнера Вирджила Абло Off-White. Третьей оказалась Balenciaga, четвертой и пятой - Moncler и Fendi соответственно.

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