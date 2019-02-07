Донорские почки научились выращивать в животных

Для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности пересадка почки является единственной надеждой на восстановление качества жизни. Тем не менее, чаще всего этому не суждено сбыться из-за хронической нехватки донорских почек.

Однако исследователи упорно работают над тем, чтобы вырастить здоровые органы вне человеческого тела. Один из таких методов, называемый комплементацией бластоцисты, уже дал многообещающие результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, метод состоит в следующем. Исследователи берут бластоцисты - кластеры клеток, образованные через несколько дней после оплодотворения яйцеклеток, у животных-мутантов, у которых отсутствуют определенные органы. В эти бластоцисты вводят стволовые клетки от нормального донора, не обязательно того же вида. Затем стволовые клетки дифференцируются, образуя весь отсутствующий орган у развивающегося в матке животного.

Новый орган сохраняет характеристики исходного (!) донора стволовых клеток и, таким образом, может потенциально использоваться в трансплантационной терапии.

Специалисты из Национального института физиологических наук Японии ранее уже использовали комплементацию бластоцисты для создания поджелудочной железы крыс у мышей-мутантов. А теперь решили выяснить, можно ли применить этот метод для создания функциональных почек, которые будут иметь гораздо больший спрос в регенеративной медицине из-за серьезной нехватки доноров.

Первоначальные попытки исследователей вырастить почки крыс у мышей оказались безуспешными, так как стволовые клетки крысы не могли легко дифференцироваться в два основных типа клеток, необходимых для образования почек. Однако, когда был предпринят обратный сценарий (от мышей к крысам), стволовые клетки мыши эффективно дифференцировались внутри крысиных бластоцист, образуя основные структуры нормальной почки.

После имплантации псевдобеременным крысам комплементарные бластоцисты созрели в нормальные зародыши. Примечательно, что в итоге более двух третей новорожденных крыс содержали пару почек, полученных из стволовых клеток мыши. Дальнейшее обследование показало, что все почки имели правильную структуру, и, по крайней мере, половина из них потенциально могла продуцировать мочу.

По словам ученых, эти результаты подтверждают, что межвидовая комплементация бластоцисты является жизнеспособным методом для почечной генерации. В будущем этот подход может быть использован для создания органов животного происхождения (предположительно внутри свиней), полученных из стволовых клеток человека, что потенциально улучшит качество жизни миллионов людей во всем мире.

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