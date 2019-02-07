Котёнка, застрявшего в узкой трубе, удалось освободить - ВИДЕО

7 февраля 2019 15:09

Этот добрый мужчина из Индии, ставший главным героем трогательного видеоролика, завоевал сердца зрителей, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

По одной ему понятной причине котёнок влез в узкую трубу, и результат такого легкомыслия не заставил себя ждать - животное застряло.

Спасательная операция проходила очень аккуратно, ведь незнакомцу, пожалевшему малыша, пришлось распилить трубу а после разломить её, не задев при этом самого пленника - но, к счастью, котёнок был благополучно освобождён.

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Нажмите на видео для просмотра:
Котёнка, застрявшего в узкой трубе, удалось освободить

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