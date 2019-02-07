Уровень мирового океана в 22 веке может подняться до десяти метров

Уровень мирового океана может подняться в среднем до десяти метров до конца 22-м века и до метра к концу нынешнего столетия, при этом опасаться стоит Петербургу и Ямалу. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Ранее сообщалось, что исследование группы ученых, опубликованное в журнале Nature, прогнозирует таяние льдов Гренландии и Антарктики, что приведет к экстремальным погодным условиям и непредсказуемым температурам на всем Земном шаре. Согласно модели наиболее быстрое повышение уровня воды произойдет между 2065 и 2075 годами.

"В последние годы появилось довольно много научных работ, говорящих о том, что к концу 21-го века уровень океана поднимется примерно на метр. В самом лучшем случае в 22-м веке повышение уровня океана остановится на одном метре, но есть оценки повышения на три-пять метров. Максимальные оценки говорят о десяти метрах в 22-23 веке", - сказал Кокорин.

При этом по прогнозу пятого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, изданного в 2013 году, к концу 21-го века ожидается повышение уровня океана на 80 сантиметров.

Ледники Гренландии

Как подчеркнул эксперт, повышению уровня океана способствует то, что ледовый щит западной части Антарктиды будет отламываться айсбергами. Кроме того, океан прогревается неравномерно и от тепла вода расширяется.

"Тут важно понимать, что этот метр будет очень неравномерно распределен: в тропиках - это полтора метра, а в умеренных широтах и на севере в два раза меньше, то есть 50 сантиметров. На это еще может накладываться движение тектонических плит: то есть Скандинавия и Ботнический залив будут подниматься", - добавил Кокорин.

Антарктический ледник Ларсена может уже этим летом превратиться в набор айсбергов

Угроза городам

Повышение уровня океана уже в 21-м веке станет проблемой для атолловых островов и государства Кирибати, которому по оценке Всемирной метеорологической организации, осталось существовать от 30 до 60 лет. Также уже до 2100 года с подтоплением могут столкнуться низменные районы Бангладеш и Юго-Восточной Азии, где проживают около 100 миллионов человек.

"Петербургу грозит повышение уровня моря на 50 сантиметров до конца 21 века, но городу, возможно, придется сильно беспокоиться в 22-м веке. Встанет вопрос о сохранении культурного наследия", - отмечает собеседник агентства.

С такой же проблемой в Европе столкнутся Венеция и Амстердам.

"Ямал - плоский как стол. Поднимется уровень на полтора-два метра, безо льда увеличатся штормы. То есть вся добыча там будет вестись на мелководном шельфе. Можно, конечно, добывать, но дороже. Конечно, могут быть затоплены те или иные лиманы в Черном и Азовском морях. А вот к Каспийскому морю повышение уровня океана отношения не имеет, да и Дальний Восток у нас достаточно скалистый", - заключил представитель WWF.