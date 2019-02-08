Лучший подарок на день Валентина для вашей половинки! - ФОТО

SPA для Него

Пакет "SPA для него" - это 4 часа релаксации в нашем VIP Spa Wellness suite. В пакет включены 30 минут гидро-арома терапия, 45 минут Хаммам ритуал, 60 минут баллийский массаж и 30 минут уход за лицом с использованием продукции Anne Semonin Cosmetiques. Во время отдыха будут предложены детокс напитки и чайная церемония.

Стоимость 250 АЗН

Даты покупки: 06.02.19-17.02.19

Период действия: Один месяц со дня покупки

SPA для Нее

Пакет "SPA для нее" - это 4 часа релаксации в нашем VIP Spa Wellness suite. Впакет влючены 30 минут гидро-арома терапии, 45 минут скраб для тела Marina, 60 минут ароматический массаж и 30 минут уход за лицом с использованием продукции Anne Semonin Cosmetiques. Во время отдыха будут предложены детокс напитки и чайная церемония.

Стоимость 250 АЗН

Даты покупки:06.02.19-17.02.19

Период действия: Один месяц со дня покупки

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