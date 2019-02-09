Парень нашёл половину купюры, на которой была странная надпись и дата. Через 10 лет тайна раскрылась - ВИДЕО
9 февраля 2019 07:00 199
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Источник:Я В ШОКЕ
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