Кто будет жить на Земле через миллионы лет
Наша планета меняется каждый день. Эти изменения незаметны, но через века Земля будет совсем иной. Несколько миллионов лет назад по лесам бродили динозавры, а в морях жили подводные гиганты, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. А с какими животными встретятся наши правнуки?
Учёные предполагают, что спустя 5 миллионов лет на Земле наступит новый ледниковый период, а поверхность высохнет. Африканский континент сместится на север и перекроет Гибралтарский пролив. Из-за этого Средиземное море пересохнет, превратившись в равнину, которую будут покрывать водоёмы с пересоленной водой. Здесь поселятся криптилии, потомки ящериц. Криптилии будут длиной около полуметра и станут быстро бегать на двух лапах. Но и в самих водоёмах будут жители. Видео рассказывает, кто поселится в очень солёной воде, в лесах и на равнинах спустя много веков.
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