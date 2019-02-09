Как в слове «Россия» появилось второе «с»

Если произвести морфемный анализ слова "Россия", получится, что написание его с двумя "с" является абсолютно неверным. Так, "рос" - это корень, а окончание - "ия". Поэтому второе "с" здесь, определенно, лишнее, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Откуда же оно взялось?

Русь и русские

Всем известно, что раньше Россия именовалась Русью. Жителей Руси называли рускими, позже - русами, а также русинами или русаками. Заметьте, все слова - с одной "с". Такое написание встречается и в древнем литературном тексте "Слово о полку Игореве".

Все, что так или иначе относилось к Руси, иностранцы называли "русьским". Возможно, так и появились две "с" в слове "русский". Вообще двойные буквы, имеющиеся в корнях слов, для русского языка совсем не характерны. Как правило, все они заимствованы из других языков.

Росия и Россия

Слово "Росия" имеет византийское происхождение. Именно так - на греческий манер - стал называть Русь император Константин VII Багрянородный. Распространение же этого названия связывают с принятием греческой религии - христианства. Однако слово "Росия" тогда писали с одной "с". Так же, кстати, пишут это слово и сегодня жители Украины и Белоруссии.

У нас же двойное "с" прижилось. А его появление и укоренение в языке ученые связывают с временами правления Петра Первого и Екатерины. Петр был подвержен иностранному влиянию во всем, а иностранцы писали слово "Россия" с двумя "с". Однако и Екатерина таким написанием не брезговала. По некоторым данным, слово "Россия" с двойной "с" употреблял в своих письмах к императрице французский писатель Вольтер.

Однако ученые считают, что написание сдвоенной согласной в данном случае могло быть еще в Византии, потому как в некоторых летописях (хотя и редко) встречается слово "русский" с двумя "с".

Вообще версий появления двойного "с" в названии нашей страны множество. Например, существует мнение, что подобное написание берет свое начало от словосочетания "Русь сия". Если сказать это быстро и слитно, получаются две "с". К тому же ударение в этом случае оказывается аналогично современному. Раньше, когда "Россия" имела одну "с", ударение падало на первый слог.

Также предполагают, что слово "Россия" в таком виде, в котором мы его знаем теперь, произошло от глагола "рассеять", где как раз двойное "с" присутствует и является верным для русского языка, так как "рас" - это приставка, а последующее "с" - уже начало корня. Именно так, по мнению историков, заселяли русские земли различные славянские племена - рассеивались, как семена.