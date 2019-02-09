Синоптики предрекли рекордные температуры к 2023 году
9 февраля 2019 09:07 66
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнародовала прогноз изменений климата на Земле на ближайшие 5 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Би-би-си. Синоптики утверждают, что планету ожидает быстрое потепление.
По данным метеорологов, с 2019-го по 2023 год воздух по всему миру будет на 1-1,5 градуса теплее, чем во второй половине XIX века.
- Это реальность, с которой нам необходимо столкнуться, - подчеркнули они.
В ВМО добавили, что главными задачами жителей Земли должны стать сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов и адаптация к меняющимся климатическим условиям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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