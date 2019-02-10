Настрой матери во время беременности влияет на успехи ребёнка в учёбе - Заявление ученых

Отношение людей к событиям, происходящим в их жизни, во многом определяется личностной характеристикой под названием локус контроля. Если человек считает, что полностью контролирует ход событий и всё в его жизни зависит от его собственных поступков, то психологи говорят о внутреннем локусе контроля. Если же человек, напротив, считает, что нет смысла предпринимать какие-либо усилия, а все события в жизни зависят от внешних факторов, обстоятельств и удачи, то его локус контроля называют внешним.

Исследователи из Бристольского университета выяснили, что локус контроля женщины во время беременности может повлиять на способности её будущего ребёнка к математике и естественным наукам, сообщает

В ходе работы специалисты проанализировали данные, полученные в рамках долгосрочного проекта "Дети 90-х" (Children of the 90s study). Они определили локус контроля более 1600 беременных женщин, а затем оценили различные способности их детей в возрасте 8, 11 и 13 лет. Юные участники, в частности, проходили специальные тесты, которые позволяли оценить их склонности к математике и другим наукам, навыки рассуждения и решения проблем.

Когда исследователи сопоставили данные, они увидели взаимосвязь между локусом контроля матерей и способностями их детей. Так, дети, чьи матери обладили внутренним локусом контроля, лучше разбирались в математике и естественных науках по сравнению со сверстниками, чьи матери имели внешний локус контроля.

Также оказалось, что женщины с внутренним локусом контроля, привыкшие к "решительным действиям", чаще старались повлиять на развитие своего ребёнка. Они кормили детей продуктами, которые улучшают работу мозга, чаще читали им и проявляли интерес к их домашним заданиям и успехам в учёбе.

"Широко известно, что локус контроля ребёнка тесно связан с его учебными достижениями, но до сих пор мы не знали, играет ли роль локус контроля матери во время беременности", - сообщает ведущий автор работы профессор Джин Голдинг

По её словам, эти выводы важны для всех женщин, поскольку их мышление и поведение может положительно отразиться на развитии и успехах их детей.

"Родители могут изменить своё мировоззрение. Ранее было показано, что родители, которые "приобретают" внутренний локус контроля, то есть учатся находить связь между своими поступками и тем, что происходит с их детьми, улучшают свои родительские навыки, и это положительно влияет на личную, социальную и учебную жизнь их детей", - добавляет соавтор исследования Стивен Новицки из Университета Эмори.

Он также отмечает, что дети, чьи родители обладают внутренним локусом контроля, лучше питаются, спят и контролируют свои эмоции. У них меньше проблем с общением и учёбой и ниже риск развития ожирения.

Научная статья по итогам этой работы опубликована в журнале Frontiers in Psychology.