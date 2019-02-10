В мире началась эпидемия перфекционизма
Британские учёные заявили, что в настоящий момент перфекционизм распространяется по всему миру и приобретает масштабы эпидемии. Больше всего перфекционизму подвержены миллениалы. Информация появилась в Sage Journals, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Психологи изучили 77 больших исследований за последние 25 лет. Также они опросили более 25 тысяч участников в возрасте 15-49 лет, две трети из них - женщины. Как удалось установить, с 1990 года в мире стало в несколько раз больше перфекционистов обоих полов, чем было ранее.
Учёные заявили, что эпидемия представляет смертельную угрозу для общества. Дело в том, что перфекционизм тесно связан с депрессией, стрессом, тревожностью, пьянством, суицидом и расстройствами пищевого поведения. Состояние людей ухудшается по мере их взросления - они становятся склонными к зависимостям, невротичными и менее организованными.
Психологи видят единственное лекарство в борьбе с эпидемией - снисходительность родителей к детям. Специалисты призывают показать им, как учиться на ошибках, а не уничтожать их морально за ошибки. Кроме того, необходимо относиться со скептицизмом к "идеальной жизни", которую в настоящий момент транслируют социальные сети, СМИ и реклама.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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