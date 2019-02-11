Ученые обнаружили пещеру, которая была изолирована 5 миллионов лет, то, что они там нашли, поражает - ВИДЕО
11 февраля 2019 07:00 93
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Источник:ПАРАДОКС
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