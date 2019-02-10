Учёные предрекли изменение цвета Мирового океана
Из-за бурного роста сине-зелёных водорослей и другого фитопланктона более 50% воды Мирового океана к концу XXI века изменит цвет на более яркий. Причиной данного явления станет глобальное потепление. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
- Его воды будут пронзительно синими в субтропиках и ярко-зелёными у экватора и полюсов... Изменения в его цвете значительно повлияют на все цепи питания, - отмечают учёные.
По мнению авторов работы, предсказать все климатические последствия данного феномена невозможно. Однако первое цветение океана привело к массовой гибели рыб и животных от отравления кислотой, выделяемой водорослями. Учёные предупредили, что при мощном разрастании цианобактерий и бурых водорослей в воде появляются обширные пятна. Они могут представлять угрозу для обитателей водных глубин и даже людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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