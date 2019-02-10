Просмотр телевизора провоцирует развитие рака у людей
Исследователи отмечают, что тревожная тенденция отмечается во многих социальных группах.
Американские онкологи выяснили, что длительный просмотр телевизора способствует развитию злокачественных опухолей у людей в возрасте до 50 лет. Как сообщает EurekAlert, среднее повышение уровня заболеваемости у любителей скоротать вечер на диване с пультом в руках составляет не менее 70 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
При этом учёные отметили, что риск заболеваемости колоректальным раком увеличивается, если проводить за просмотром телевизора не менее двух часов каждый день. Учёные считают, что эта проблема приобретает масштабы эпидемии, поскольку всё больше молодых людей практикуют "сидячие вечера" вместо активного отдыха и занятий спортом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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