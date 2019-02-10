Почему женщины чаще страдают синдромом Альцгеймера
Учёные выяснили, что женский мозг быстрее накапливает в себе обрывки "белкового мусора", из-за чего ускоряется развитие синдрома Альцгеймера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, говорится в исследовании специалистов из Гарвардского университета (США), опубликованном в журнале JAMA Neurology.
Оказалось, что тау-белок является своеобразной питательной средой для болезней Альцгеймера и Паркинсона. Обрывки "белкового мусора" постепенно уничтожают нейроны в различных частях мозга, что приводит к потере памяти и старческому слабоумию.
Исследователи набрали три десятка добровольцев и подсчитали количество молекул "белкового мусора" в их мозге. Различий у здоровых мужчин и женщин не оказалось, но у больных наблюдалась обратная картина. У представительниц слабого пола, страдающих синдромом Альцгеймера, нашли на 6-10% больше обрывков мусора, чем у мужчин. В самых тяжёлых случаях разница доходила до 70%.
Учёные пока не поняли, что заставляет клетки мозга накапливать в себе тау-белок, поэтому создать эффективные препараты от болезней Альцгеймера и Паркинсона на данный момент не получается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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