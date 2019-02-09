Девушку нашли полностью замороженной в снегу. В то, что случилось после, просто невозможно поверить - ВИДЕО
9 февраля 2019 16:00 227
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Источник:Я В ШОКЕ
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