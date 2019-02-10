Названа главная причина появления депрессии

Учёные из Лёвенского католического университета в Нидерландах выяснили, что развитие депрессии и слабоумия в организме человека провоцирует недостаток особых бактерий. Как отмечает Nature, учёные выявили прямую зависимость здоровья и правильной работы мозга с кишечными бактериями - малейший сбой микрофлоры приводит к моментальным изменениям психоэмоционального состояния, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Учёные выяснили, что у людей с уже установленной клинической депрессией практически полностью отсутствуют бактерии Coprococcus, Faecalibacterium и Dialister и отмечается повышенный уровень Bacteroides, вызывающих раздражение и воспаление кишечника. Теперь им предстоит отобрать экспериментальную группу пациентов, лечить которых, помимо препаратов от депрессии, будут особыми полезными бактериями.

Ранее Лайф сообщал о том, что британские исследователи заявили о пользе музыки для психического здоровья. По их мнению, 96 процентов людей в коллективах, так или иначе связанных с музыкой, чувствуют себя счастливее и спокойнее, чем представители других профессий.