Танцы без правил на карнавале Llamadas в Уругвае

Улицы Монтевидео в эти дни превратились в сцену, здесь проходит карнавал Llamadas. Кадры крупнейшего в Уругвае танцевального марафона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Llamadas - самый долгий в Латинской Америке карнавал.

Празднества продолжаются около 40 дней.

Главное действие проходит в столице Уругвая, однако в марафоне участвует вся страна.

Участники карнавала в Монтевидео.

Танцоры и барабанщики танцуют негритянский кандомбе прямо на улицах.

Кандомбе - предшественник милонги и танго.

Когда-то это был танец невольников.

С 30-х годов XIX века кандомбе стал главным ритмом на карнавальных гуляньях.

Выступления не прекращаются ни днем, ни ночью.

Танцовщина кандомбе на карнавале в Уругвае.