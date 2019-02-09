Танцы без правил на карнавале Llamadas в Уругвае
9 февраля 2019 12:07 120
Улицы Монтевидео в эти дни превратились в сцену, здесь проходит карнавал Llamadas. Кадры крупнейшего в Уругвае танцевального марафона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Llamadas - самый долгий в Латинской Америке карнавал.
Празднества продолжаются около 40 дней.
Главное действие проходит в столице Уругвая, однако в марафоне участвует вся страна.
Участники карнавала в Монтевидео.
Танцоры и барабанщики танцуют негритянский кандомбе прямо на улицах.
Кандомбе - предшественник милонги и танго.
Когда-то это был танец невольников.
С 30-х годов XIX века кандомбе стал главным ритмом на карнавальных гуляньях.
Выступления не прекращаются ни днем, ни ночью.
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