Как быстро избавиться от депрессии? Простой рецепт

10 февраля 2019 05:22

Учёные из Университета Эксетера выяснили, что люди, приучившие себя рано вставать и рано ложиться, имеют значительно меньше шансов на развитие тяжёлых форм депрессии и снижение иммунитета. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает Daily Mail.

При этом у "жаворонков от природы" обнаружили 351 генетическую пару, отвечающую за ранний подъём, однако "обучить" организм рано засыпать и рано просыпаться можно и самостоятельно.

Генетики выяснили, что люди с генетическими особенностями "жаворонков" на 11 процентов реже страдали шизофренией и имели на треть меньше проблем, связанных с низким иммунитетом, нежели те, кто ложится позже полуночи. У любителей сидеть допоздна, по данным исследователей, могут возникнуть большие проблемы: нарушение циркадных ритмов обычными повседневными делами и стрессами чревато развитием диабета второго типа и болезнями сердца.

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