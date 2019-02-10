Как быстро избавиться от депрессии? Простой рецепт
Учёные из Университета Эксетера выяснили, что люди, приучившие себя рано вставать и рано ложиться, имеют значительно меньше шансов на развитие тяжёлых форм депрессии и снижение иммунитета. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает Daily Mail.
При этом у "жаворонков от природы" обнаружили 351 генетическую пару, отвечающую за ранний подъём, однако "обучить" организм рано засыпать и рано просыпаться можно и самостоятельно.
Генетики выяснили, что люди с генетическими особенностями "жаворонков" на 11 процентов реже страдали шизофренией и имели на треть меньше проблем, связанных с низким иммунитетом, нежели те, кто ложится позже полуночи. У любителей сидеть допоздна, по данным исследователей, могут возникнуть большие проблемы: нарушение циркадных ритмов обычными повседневными делами и стрессами чревато развитием диабета второго типа и болезнями сердца.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Whatsappdan çoxdan gözlənilən yenilik gəldi
Рим охватили массовые протесты
В Азербайджане произошло землетрясение
Azərbaycanda yenidən zəlzələ oldu
Bir küçənin tarixi: Neftçilər prospekti - FOTOLAR
Avtomat ötürücülü “Khazar” satışa çıxarılır - QİYMƏT
-
9 Фев. 10:47 4 727
-
9 Фев. 12:19 4 574
-
9 Фев. 09:55 3 919
-
9 Фев. 13:30 3 805
-
9 Фев. 12:45 2 894