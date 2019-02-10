Учёные впервые передали звук лазером прямо в ухо человека

Физики из Массачусетского технологического института разработали способ шифрования и передачи звука при помощи лазерного луча прямо в человеческое ухо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом сообщает Optics Letter.

Исследователи отмечают, что такой вид передачи информации абсолютно конфиденциален - сообщения шифруются и передаются с определёнными параметрами, поэтому перехват и дешифровка информации практически невозможны.

Учёные отмечают, что принцип передачи данных основан на фотоакустическом эффекте - явлении, при котором образование звуковых волн становится возможным в результате поглощения материалом света. Одним из основных направлений работ по новой технологии учёные указывают системы экстренного оповещения - при чрезвычайных ситуациях или происшествиях вроде массовой стрельбы. Технология пока позволяет передавать звук лазером на расстоянии чуть больше двух метров, однако в будущем американские физики планируют значительно расширить дальность передачи данных.