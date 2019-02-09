Отважные полицейские вступили в неравный бой с бандой в парке - ВИДЕО

Полиция американского города Дувалл опубликовала в Сети видео со своими сотрудниками, которые в полном обмундировании приехали на спецоперацию и вступили в бой с засевшей в местом парке бандой, передает Day.Az.

Увы, но схватка с превосходящими силами противника продолжилась недолго, так как такая точность сотрудникам полиции даже не снилась.

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