Отважные полицейские вступили в неравный бой с бандой в парке - ВИДЕО

9 февраля 2019 13:10

Полиция американского города Дувалл опубликовала в Сети видео со своими сотрудниками, которые в полном обмундировании приехали на спецоперацию и вступили в бой с засевшей в местом парке бандой, передает Day.Az.

Увы, но схватка с превосходящими силами противника продолжилась недолго, так как такая точность сотрудникам полиции даже не снилась.

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Нажмите на видео для просмотра:
Отважные полицейские вступили в неравный бой с бандой в парке

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