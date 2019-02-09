Учёные научились массово убивать рак аспирином

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что регулярный приём аспирина позволяет значительно увеличить шансы больных раком пациентов на выживание. Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, об этом пишет JEM.

Исследования учёных показали, что аспирин положительно влияет на продолжительность жизни больных раком с мутировавшим геном PIK3CA и позволяет смягчить воздействие болезни на организм.

Ежедневный приём аспирина пациентами из экспериментальной группы позволил учёным установить, что у 75 добровольцев с мутацией гена PIK3CA вероятность выжить в следующие пять лет выросла с 25 до 78 процентов. При этом онкологи отметили, что на обычные гены PIK3CA регулярный приём аспирина никак не повлиял. Ранее Лайф сообщал, что учёные смогли адаптировать обычный аспирин для лечения онкологии. Учёные из Лидского университета совершили прорыв в сфере лечения особого агрессивного вида онкологии. В результате исследований, в которых участвовало более 700 человек из 53 больниц, учёные выявили активность эйкозапентаеновой кислоты в снижении числа раковых полипов у пациентов.