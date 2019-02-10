Точный гороскоп на воскресенье

Сегодня звезды гороскопа готовы щедро наделить вас решительностью, пробивными способностями и богатырским потенциалом. В добавок к этому день будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, особенно, если направить свою энергию в нужное русло! Единственное "но": интересы сегодня могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, попробуйте не разбрасываться по пустякам, собрав все силы в кулак и сосредоточившись на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.

Овен

Сегодня Овен способен на многое! Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье - в его собственных руках! "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" - эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Овна такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Овна есть амбициозный, нацеленный в будущее план, - сегодня самое время начать действовать!

Телец

Сегодня день Тельца будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг - практически в любой области Телец сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут настроены мечтательно - даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это им будет нелегко. День наделяет их яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Близнецов реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Близнецов, но особенно - тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Близнецы способны видеть фантастические сны, а днем - грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Рак

Сегодня - день, когда в жизнь Рака может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Раку не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Рак не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Лев

Сегодня Льву будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах - ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Льва внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Льва станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Лев и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Льву заниматься лишь тем, что ему самому интересно, - другие проекты у него все равно обречены на провал.

Дева

Сегодня Дева будет уверена в своих действиях и склонна до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, она способна многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ей обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитая Дева сегодня случайно кого-то не обидела и не задела (а такое вполне вероятно), ей стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Весы

Сегодня в сердце Весов будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Звезды гороскопа наделяют их вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Весы способны применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Весы будут соприкасаться, они способны окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Весам сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Скорпион не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что сегодня такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу - значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Скорпион только впустую потратит время и силы.

Стрелец

Сегодня день для Стрельца обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Стрелец давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею - если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Стрельцов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Козерог

Сегодня Козерога ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Козерога может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Козерог может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Водолей

Сегодня энергия у Водолея будет бить не то что ключом - фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, - это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Водолей сегодня может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть - доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Водолею сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Рыб уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи - во всех этих областях их ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Рыбы заводили полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут их по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.