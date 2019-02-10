«Ходячие мертвецы» лишатся звезды
10 февраля 2019 15:44 203
Американская актриса Данай Гурира, которая сыграла Окойе в "Черной пантере", покинет сериал "Ходячие мертвецы" в десятом сезоне, где она исполняет роль Мишонн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Гурира вернется в сериал в последний раз в десятом сезоне и снимется в нескольких эпизодах. Впервые она появилась в третьем сезоне "Ходячих мертвецов".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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