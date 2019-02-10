На дереве выросли призрачные яблоки - ФОТО

В штате Мичиган местный житель Эндрю Ситсима работал в саду - обрезал у яблонь сухие ветки. Внезапно он увидел необычные плоды. На некоторых деревьях висели прозрачные фрукты, сообщает Fox News. Фермер сделал несколько снимков и поделился ими в социальной сети. Свою находку он окрестил призрачными яблоками, передает Day.Az со ссылкой на Моя планета.

Необычные яблоки появились благодаря сильному дождю и низким температурам.

"Было холодно и ледяная корка, покрывавшая яблоки, не успела растаять. Я начал обрезать ветки, дерево закачалось, вот сгнившая мякоть фруктов и вытекла из оболочки", - рассказал фермер.

Яблони, на которых выросли прозрачные фрукты, называются "Jonagolds". Теперь Эндрю в шутку называет этот сорт Jonaghosts и не перестает удивляться свой находке.