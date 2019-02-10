В Африке нашли следы ледника

Два геолога из Университета Западной Вирджинии проводили исследование холмов в Намибии и сделали неожиданное открытие. LiveScience приводит слова геолога Грэма Эндрюса: "Мы приехали в страну ради совершенно других задач. Но в итоге мы нашли характерные горбатые холмы, которые формируются под воздействием ледника". Всего было обнаружено шесть или семь холмов, которые сформировались льдом, передает Day.Az со ссылкой на Моя планета.

Оба геолога были знакомы со структурами: нечто подобное можно наблюдать в Иллинойсе и Висконсине. Уже в лаборатории полученные данные были сопоставлены с наблюдениями в Шотландии и Канаде. Более того, обнаружилось сходство между африканскими и бразильскими холмами примерно того же периода, что еще раз подтверждает гипотезу о бывшем единстве материков.