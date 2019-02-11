Названы самые удобные автомобили - СПИСОК

Следом идет японский седан Toyota Camry, который, как указали эксперты, привлекает дизайном, удобством и доступной ценой.

Далее в рейтинге расположился корейский Kia Rio, который относится к B-классу и, как отмечают специалисты, выделяется экономичностью, динамикой и практичностью. Кроме того, данная модель обладает довольно привлекательным внешним видом и комфортным салоном, указывает портал.