Названы самые удобные автомобили - СПИСОК

11 февраля 2019 00:44

Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Критериями, по которым производился отбор, стали низкая цена, большое количество полезных опций и презентабельный внешний вид.
Возглавил рейтинг автомобиль Volkswagen Polo, который, как отметили эксперты, является одним из самых востребованных в стране. Данная модель имеет привлекательную цену и хорошее качество изготовления, указали специалисты.
 
На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi ASX, который может похвастаться приемлемой ценой и достойным уровнем комфорта, отмечает SpeedMe.
 
Следом идет японский седан Toyota Camry, который, как указали эксперты, привлекает дизайном, удобством и доступной ценой.
 
Далее в рейтинге расположился корейский Kia Rio, который относится к B-классу и, как отмечают специалисты, выделяется экономичностью, динамикой и практичностью. Кроме того, данная модель обладает довольно привлекательным внешним видом и комфортным салоном, указывает портал.
 
Замыкает пятерку самых удобных автомобилей кроссовер Nissan Qashqai. Как отметили эксперты SpeedMe, последнее поколение модели стало более продвинутым в техническом отношении, получив также доработанный дизайн и улучшенную комфортность.
Ранее аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных подержанных автомобилей иностранного производства на вторичном рынке в 2018 году. Лидером списка стал автомобиль Ford Focus.
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