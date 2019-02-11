Названы самые удобные автомобили - СПИСОК
11 февраля 2019 00:44 155
Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Критериями, по которым производился отбор, стали низкая цена, большое количество полезных опций и презентабельный внешний вид.
Возглавил рейтинг автомобиль Volkswagen Polo, который, как отметили эксперты, является одним из самых востребованных в стране. Данная модель имеет привлекательную цену и хорошее качество изготовления, указали специалисты.
На втором месте оказался кроссовер Mitsubishi ASX, который может похвастаться приемлемой ценой и достойным уровнем комфорта, отмечает SpeedMe.
Следом идет японский седан Toyota Camry, который, как указали эксперты, привлекает дизайном, удобством и доступной ценой.
Далее в рейтинге расположился корейский Kia Rio, который относится к B-классу и, как отмечают специалисты, выделяется экономичностью, динамикой и практичностью. Кроме того, данная модель обладает довольно привлекательным внешним видом и комфортным салоном, указывает портал.
Замыкает пятерку самых удобных автомобилей кроссовер Nissan Qashqai. Как отметили эксперты SpeedMe, последнее поколение модели стало более продвинутым в техническом отношении, получив также доработанный дизайн и улучшенную комфортность.
Ранее аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных подержанных автомобилей иностранного производства на вторичном рынке в 2018 году. Лидером списка стал автомобиль Ford Focus.
00:10 268
Точный гороскоп на понедельник
10 февраля 17:14 776
Торты и десерты могут способствовать похудению
10 февраля 15:44 408
«Ходячие мертвецы» лишатся звезды
10 февраля 12:30 602
Китайцы напечатали на 3D-принтере самый длинный мост и сэкономили
10 февраля 12:05 713
В Африке нашли следы ледника
10 февраля 23:55
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
10 февраля 23:49
"Зире" переиграв в гостях "Сабаил" - ФОТО
10 февраля 23:46
В российских городах хотят возродить палатки и ларьки
10 февраля 23:44
«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
10 февраля 23:36
"Фаворитка" получила премию BAFTA как лучший британский фильм
10 февраля 22:44
"Манчестер Сити" разгромил "Челси"
10 февраля 22:30
Из Багдада в Москву перевезли российских детей
10 февраля 22:27
В Сумгайте 30 человек подрались из-за девушки
10 февраля 22:07
Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии
10 февраля 22:06
Трамп пригрозил демократам новым шатдауном
10 февраля 21:57
Президент Афганистана готов предоставить талибам офис в стране
10 февраля 21:47
Брэд Питт повеселился на дне рождения своей экс-супруги
10 февраля 21:40
Лукашенко заявил, что выдаст белорусским биатлонисткам пулеметы
10 февраля 21:36
В Белом доме не исключили нового шатдауна
10 февраля 21:31
Президент Египта считает, что Африка долго будет регионом конфликтов
10 февраля 21:22
"Тоттенхэм" повторил достижение 80-летней давности
10 февраля 21:15
Восхитительная гармония Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
10 февраля 21:06
Взрыв в Стокгольме: есть погибший
-
10 Фев. 19:00 8 099
-
10 Фев. 14:05 8 088
-
10 Фев. 08:45 6 811
-
10 Фев. 08:52 5 064
-
10 Фев. 13:08 3 322