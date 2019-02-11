Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать
Ухудшение в самочувствии человека часто бывает связано с неочевидными факторами, в чем снова смогли убедиться авторы новых экспериментов, проводившихся в Великобритании. Ученые высказали мнение о том, что на здоровье влияет даже то, с какой стороны кровати мы спим, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Изначально экспериментаторы ставили задачу определить, имеется ли связь между тем, с какой стороны кровати спит человек, и качеством его отдыха, влияющим на состояние организма. "Эксперимент помог прийти к выводу, что люди, которые предпочитают спать на левой стороне кровати, высыпаются и отдыхают лучше", - такое заключение было сделано учеными после наблюдений.
По словам авторов работы, человек, спящий на левой стороне кровати, высыпается гораздо лучше, поскольку его сон оказывается более спокойным и глубоким. "Кроме этого таких людей гораздо реже мучает бессонница, по сравнению с людьми, которые спят на правой стороне кровати", - приводится мнение организаторов исследования в электронном журнале Med-heal.
Наблюдения медиков и результаты специального анкетирования респондентов показали: те люди, которые спят на левой стороне, на 4% чаще просыпаются утром отдохнувшими и с хорошим настроением по сравнению с другими.
Кроме того, исследователи заметили, что "левосторонние" спящие на 9,5% чаще проявляют психическую устойчивость: они чаще воспринимают сложные жизненные ситуации с позитивом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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