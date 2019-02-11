Модные тренды, которые раздражают мужчин

Мода непостоянна, время от времени дизайнеры и стилисты выдумывают такие странные наряды, что сложно представить, как можно выйти в них на улицу. Иногда замысловатые тренды девушки берут на вооружение, но оказывается, что далеко не все из них нравятся мужчинам, передает Day.Az со ссылкой на woman.rambler.ru. Итак, какие же модные тренды представители сильной половины человечество просто ненавидят?

1. Дамская стрижка "Ёжик", которую в последнее время демонстрируют многие звёзды. Мужчинам она не нравится, им по душе длинные естественные локоны.

2. Смешанные принты, особенно удачно вписывающиеся в летний стиль. Для мужчин, воспринимающих информацию визуально, такая яркость, граничащая с вычурностью, выглядит отталкивающе.

3. Топы и блузки со шнуровкой, делающие любой наряд весьма пикантным. Казалось бы, мужчинам должна нравится такая сексапильность, но шнуровка почему-то ассоциируется у многих с хоккейной амуницией.

4. Агрессивный макияж, который пропагандируют видеоблогеры. А вот мужчины придерживаются классических взглядов и полагают, что чем меньше макияжа - тем лучше.

5. Шляпки из соломы, один из любимейших аксессуаров отпускниц. Эти головные уборы мужчины считают уделом фермеров.