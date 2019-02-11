Вот как можно оздоровить кишечник

Врачи и ученые рассказали, что нужно делать, чтобы оздоровить кишечник. Рекомендации специалистов опубликовала газета The Telegraph.

Так, диетолог Мэтт Перкинс считает, что употребление большого количества клетчатки является залогом здорового кишечника. Он рекомендовал употреблять в пищу цельнозерновые макароны, груши, дыни, брокколи, морковь и орехи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

В свою очередь, биохимик Джули Лэмбл напомнила о пользе пробиотиков. По ее словам, мисо суп является отличным источником этого вещества. Она также посоветовала употреблять пребиотики, содержащиеся в таких продуктах, как лук, чеснок и бобы.